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Путин подписал указ об обязательствах перед иностранными правообладателями

Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации 27 мая.

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Указ касается в том числе правообладателей из недружественных иностранных государств, а также правообладателей, поддержавших санкции или дискредитирующих Вооруженные силы РФ, запретивших после 23 февраля использование в РФ результатов своей интеллектуальной деятельности, приостановивших производство или поставки в РФ товаров.

Согласно документу, российские компании смогут гасить платежи в пользу ряда правообладателей в рублях.

«В целях исполнения обязательств перед правообладателями <...> должник, извещенный об обстоятельствах, предусмотренных подпунктами «а»–«е» пункта 1 настоящего Указа, уплачивает вознаграждение, платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав, принадлежащих правообладателю, и другие платежи, в том числе неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции, путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя и предназначенный для проведения расчетов по обязательствам», — говорится в указе.

Правительство РФ определяет уполномоченный банк.

Как отмечается, правообладатель может дать должнику письменное согласие на внесение платежа на счет типа «О». Если он не дал такого согласия, должник может не осуществлять платеж до момента получения такого согласия.

«Исполнение должником обязательств без использования специального счета типа «О» не допускается», — отмечается в документе.

Уточняется, что положения указа не применяются к договорам, предметом которых является предоставление правообладателями права использования результатов интеллектуальной деятельности, необходимых: для ввоза или производства в РФ лекарств, медизделий, промышленной, сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов; для оказания услуг связи; для создания или использования в РФ программ для электронных вычислительных машин, баз данных, центров обработки данных и др.

7 марта правительство России утвердило перечень недружественных стран и территорий. Распоряжение было подготовлено в рамках указа президента РФ от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно документу, граждане и компании, государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях.

Страны Запада вводят санкции против РФ на фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Кроме того, некоторые иностранные компании объявили об уходе с российского рынка.

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