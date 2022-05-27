Обозреватель оценила получивший Букеровскую премию роман индийской писательницы

В Лондоне вручили одну из самых престижных мировых наград по литературе. Обладательницей Международной Букеровской премии стала индийская писательница Гитанджали Шри с романом «Могила из песка» — это первая книга на каком-либо из языков Индии, отмеченная этой наградой. Результаты премии 27 мая прокомментировала литературный обозреватель «Известий» Дарья Ефремова.

«Если в России среди самых актуальных трендов — мистический реализм, городское фэнтези и стимпанк, населяющий намеренно сниженное, унылое урбанистическое пространство саркастической, но не чуждой правдоискательства хтонью, то в мире лидирует роман — человеческий документ, претендующий на психологизм и отслеживающий судьбу и биографию «простого» героя на фоне личных драм и социальных катаклизмов», — отметила она.

Эксперт обратила внимание на одну из самых востребованных тенденций, которую можно обозначить как «геронтологический трип», где очень пожилой человек отправляется в ревизионистское путешествие по знаковым для него местам, а если речь идет об Африке или Южной Азии, подключается еще и мотив изгнанничества.

«Иронический, афористичный, подкупивший жюри тонкой игрой слов роман Гитанджали Шри, довольно известной писательницы, предлагает читателю разделить горе и открыть новые горизонты вместе с 80-летней женщиной, которая переживает сильную депрессию из-за смерти мужа. К ужасу своей дочери, с которой у героини довольно напряженные отношения, она настаивает на поездке в Пакистан, чтобы еще раз столкнуться с неразрешенной травмой своего подросткового опыта, переоценивая, что значит быть матерью, дочерью, женщиной, феминисткой», — рассказала Ефремова.

По ее словам, всего в шорт-лист 2022 года вошли шесть произведений на шести языках — испанском, корейском, норвежском, польском, хинди и японском. Среди финалистов была и польская писательница, обладательница Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук с романом «Книга Иакова», отсылающим к событиям 1752 года.

«Тогда польско-еврейский религиозный деятель Яков Франк объявил себя мессией и призвал отказаться от законов Торы. Роман вызвал неоднозначную реакцию в обществе на родине прозаика, ведь автор показывает Польшу совсем не миролюбивой страной, а, напротив, полной насилия, нетерпимости и жестокости», — добавила литературный обозреватель.

Международная Букеровская премия была создана в 2005 году как дополнение к Букеровской премии. Она вручается за литературное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании. Размер премии — £50 тыс., которые делятся поровну между автором и переводчиком.

В ноябре 2021 года южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут получил Букеровскую премию по литературе за роман «Обещание» (The Promise).