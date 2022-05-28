Эксперт назвала полезную и вкусную альтернативу фастфуду

Быстрое питание, так называемый фастфуд, сложно назвать классикой здорового питания. Огромные гамбургеры, истекающие жиром, газировка, содержащая дневной уровень сахара, зажаренные во фритюре картофель и наггетсы вряд ли принесут пользу организму. О том, что делает быстрое питание вредным и можно ли сделать его полезным, «Известиям» рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Дефицит пищевых волокон

По словам специалиста, в первую очередь вред фастфуда связан с дефицитом пищевых волокон, которые практически полностью отсутствуют в изделиях из белой муки.

«Их удаляют еще при производстве, и в итоге мы имеем отличную пышную белую булочку. Но зато она практически полностью лишена клетчатки. А между тем человеку требуется не менее 30 г пищевых волокон в сутки. И получить их можно только с продуктами питания. Поэтому, питаясь обработанными продуктами, лишенными пищевых волокон, мы и трети положенной нормы рискуем не набрать», — пояснила она.

Провоторова подчеркнула, что в ежедневном рационе не должны преобладать мучные блюда из белой муки. Вместо этого лучше выбирать продукты, где вместо муки высшего сорта используется грубого помола. На этикетках такой продукции обычно указывается «Мука второго сорта/грубого помола», «Обойная мука», «Обдирная мука». Для приготовления сэндвичей вместо пышных булочек рекомендуется использовать цельнозерновую питу, лепешку-тортилью.

Кроме того, всё большую популярность в заведениях общепита приобретает практика приготовления бургеров, в которых вместо хлеба используются салатные листья. Это отличное решение, поскольку таким образом блюдо обогащается клетчаткой, а его калорийность снижается почти на 30%.

Повышенное содержание соли

Еще одной причиной неблагоприятного воздействия фастфуда на организм является повышенное содержание соли.

«То, что соль отнюдь не яд, а микроэлемент, необходимый для жизни, сейчас многие в курсе. Но дьявол всегда в деталях… Точнее, в количестве этой самой потребляемой соли. Ее не должно быть больше 5 г за сутки. Избыток натрия, который входит в состав нутриента, может приводить к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, вызывая отеки и повышение артериального давления», — предупредила эксперт.

Она подчеркнула, что в продуктах промышленного производства, таких как сосиски, бекон, колбаса, наггетсы, картофель фри, содержится большое количество поваренной соли. А когда в процессе еды к ним добавляют еще и порцию кетчупа или сырного соуса, то уже за один прием пищи количество соли превышает суточную норму.

Помимо этого, рекордсменом по содержанию соли является сыр, традиционно используемый в приготовлении бургеров. Чтобы сделать блюдо более полезным, лучше использовать мягкие виды сыра с меньшим содержанием соли — например, адыгейский.

Кроме того, рекомендуется выбирать соусы на основе белого йогурта и вместо соли добавлять в блюдо лимонный сок, молотый перец и фруктовый ароматный уксус. А включение в рацион порции свежих овощей без соли или бобовых, богатых калием, поможет сбалансировать избыток натрия, полученного с солью.

Повышенное содержание жиров

Как известно, быстрое питание также характеризуется повышенным содержанием жиров. При этом в продуктах промышленного производства, используемых при приготовлении фастфуда, зачастую содержание жиров гораздо выше, чем в цельном продукте.

«Это потому, что к мясу или птице добавляют жиры как раз на производстве. И, к сожалению, они могут быть низкого качества, например, искусственно отвержденные. Конечно, это помогает сохранить продукты дольше, но вот для организма нет никакой пользы. Трансжиры могут приводить к проблемам не только с ЖКТ, они также вносят свой вклад в статистику инфарктов, инсультов и даже «причастны» к раку кишечника и молочной железы», — предостерегла специалист.

По ее словам, безопасное количество трансжиров в рационе всего около 1%, тогда как за один обед фастфудом, как показывают исследования, можно набрать аж до 40%.Эксперт рекомендовала избегать заведения, где блюда готовятся во фритюре: не все предприятия питания следят за регулярной заменой масла и используют его многократно, а это прямой путь к приобретению большой дозы трансжиров.

Также лучше делать выбор в пользу цельных продуктов — стейк или бифштекс гораздо полезнее, чем наггетсы или сосиски. Помимо этого, следует избегать жирных соусов, например сырного или майонеза, отдавая предпочтение легким заправкам.

Переизбыток сахара

Как указала Провоторова, в блюдах из фастфуда, помимо переизбытка жиров и соли, также содержится повышенное количество сахара. Он содержится в булочках для бургеров, в соусах и даже в сосисках или беконе — все это добавляет пустых калорий, не повышая пищевую ценность.

Кроме того, вредными являются сладкие напитки, которыми обычно запивают фастфуд. При этом опасность представляют не только газированные напитки, но и фруктовые соки.

«Пакетированный сок отнюдь не является здоровой альтернативой свежим продуктам. Главное, что есть в овощах и фруктах, — мякоть и клетчатка. А ароматная сладкая жидкость содержит также лишь пустые калории и пользы нашему здоровью не несет», — подчеркнула эксперт.

Она порекомендовала выбирать напитки без добавленного сахара, например свежевыжатый с мякотью или смузи, а также воду с добавлением лимона, лайма или апельсина.

Новые тренды в фастфуде — такие же вредные?

Специалист отметила, что в вопросах питания самый проверенный годами маст-хэв — это так называемая тарелка здорового человека. Рафинированные продукты, такие как бургер и картофель фри, при употреблении их 1–2 раза в месяц не принесут большого вреда и даже могут помочь удовлетворить потребность организма в калориях, жирах и углеводах. Но полноценно восполнить потребность в витаминах, минералах, микроэлементах, клетчатке за счет фастфуда весьма проблематично, поэтому рацион должен быть сбалансирован.

Таким образом, Провоторова пришла к выводу, что даже самый современный, инновационный фастфуд не заменит полноценного питания.

«Возьмите за правило покупать продукты с минимальной обработкой, ограничьте те, что сделаны на массовом производстве. Это касается всего — и растительных, и животных продуктов. Натуральный белый йогурт без сахара с горстью ягод — полезнее сладкого творожка, а цельнозерновой хлеб — лучший выбор для сэндвича, в отличие от белого тостового. И путь в каждом приеме пищи будут фрукты и овощи, даже если вы едите второпях. Помогайте своему организму быть здоровым», — резюмировала эксперт.