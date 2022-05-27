Такси и каршеринг столкнулись с нехваткой иномарок

Из-за перебоев с поставками в условиях санкций таксомоторные компании и операторы каршеринга столкнулись с дефицитом иномарок. Об этом 27 мая пишет газета «Деловой Петербург».

Пока сервисы выводят на линии новые автомобили, которые удалось приобрести в лизинг ранее и ждут поставок по действующим договорам. Однако в будущем эксперты ожидают расширения отечественных линеек, представленных в такси и каршеринге, или увеличения импорта автомобилей из Китая.

Столкнулись компании также с ростом цен на шины, масло и автозапчасти. Эти тенденции грозят компаниям крупными потерями, а для небольших сервисов существует и риск банкротства, предупредил в беседе с изданием директор центра исследований транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

«В новых условиях каршеринговые автомобили и их обслуживание стоят в два-три раза дороже. При этом прибыль сервисов не изменилась. Поэтому ближайшие несколько лет будут для них непростыми», — резюмировал эксперт.

На федеральном и региональном уровне принимаются меры по снижению потерь. Так, в Госдуму внесен законопроект о досрочном выкупе у лизингодателя имущества в случае повышения платежей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Драйверы забуксовали: сервисы каршеринга столкнулись с дефицитом авто».