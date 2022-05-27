Диетолог назвала отличия эмоционального и физического голода

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, чем отличается эмоциональный голод от физического.

В беседе с «Вечерней Москвой» в четверг, 26 мая, специалист посоветовала оценивать время, которое прошло с момента последнего приема пищи.

«Нужно проверить режим. Оптимальным режимом для здоровья ЖКТ будет четыре приема пищи: три основных и один правильный перекус», — пояснила Дианова.

Она подчеркнула, что людям, ведущим активный образ жизни, может потребоваться больше перекусов.

Врач отметила, что если соблюдается интервал в три–четыре часа, то появление чувства голода считается вполне естественным.

Что касается эмоционального голода, то он, по словам специалиста, может возникнуть на фоне регулярных стрессов. Она пояснила, что если что-то произошло, то это будет не голод, а «желание себя немного пожалеть».

Среди других причин эмоционального голода — недосып и несбалансированное питание, пишет RT.

15 мая стало известно, что врачи в США назвали вредные пищевые привычки, которые могут навредить здоровью и сократить продолжительность жизни. В их числе — чрезмерное употребление воды, интервальное голодание и бесконтрольный прием пищевых добавок.