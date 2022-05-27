Россиян предупредили об опасности покупки селедки на рынке

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, почему опасно брать селедку на рынке.

В беседе с радио Sputnik в пятницу, 27 мая, специалист назвал селедку исконно русским продуктом с массой полезных свойств. Так, в ней содержатся белки, витамины, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, необходимые организму.

Между тем у этой рыбы есть один «огромный минус», если покупать ее в неподходящем месте.

По словам диетолога, практически вся селедка заражена гельминтами, из-за чего ее нужно вымораживать при температуре –23...–30 градусов в течение двух недель.

«При производстве в заводских условиях это всегда делают, там есть специальные камеры для этого. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с «обитателями» — с гельминтами», — объяснил специалист.

Ковальков отметил, что гельминты не просто обитают в кишечнике зараженного человека, но могут приводить к серьезным болезням сердца, легких и даже мозга, сообщает «Москва 24».

Он подчеркнул, что безопасна только та селедка, которая продается в магазинах. Он уточнил, что, тем не менее, даже самая качественная селедка может быть вредна для людей с заболеваниями почек, а также с ожирением, поскольку это продукт с высоким содержанием соли, пишет «Газета.Ru».

26 мая врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург высказал мнение, что быстрое поглощение пищи приводит к перееданию. По словам специалиста, «чем быстрее человек ест, быстрее жует, глотает, тем больше он съедает. Дело в том, что сигналы сытости и пресыщения у человека немножко запаздывают».

По словам врача, многое зависит от каждого отдельного человека и дополнительных факторов. Однако в целом людям рекомендуется есть медленно. Для этого во время еды важно не отвлекаться, тщательно пережевывать пишу, разбираясь во вкусах, и наслаждаться процессом, отмечает телеканал «360».