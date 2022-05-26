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Диетолог раскрыл причины переедания

Диетолог Гинзбург раскрыл, что приводит к перееданию
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Фото: depositphotos.com
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Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург считает, что быстрое поглощение пищи приводит к перееданию.

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«Чем быстрее человек ест, быстрее жует, глотает, тем больше он съедает. Дело в том, что сигналы сытости и пресыщения у человека немножко запаздывают», — приводит его слова портал URA.RU 26 мая.

При этом врач уточнил, что многое зависит от каждого отдельного человека и дополнительных факторов. Однако в целом, заметил диетолог, людям рекомендуется есть медленно.

Гинзбург также дал рекомендации, что необходимо делать для избежания переедания.

«Есть правила, как есть медленно. Например, не отвлекаться во время еды. Есть смакуя, тщательно пережевывая, разбираясь во вкусах», — рассказал он.

Крое того, согласно наставлению врача, лучше выбрать для приема пищи продукты, требующие пережевывания, богатые пищевыми волокнами.

«Лучше употреблять побольше зелени, овощей в качестве гарниров или дополнительных закусок. Решить проблему с перееданием можно и нужно», — подытожил эксперт.

Накануне, 24 мая, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева в беседе с «Известиями» перечислила варианты перекусов, которые помогут справиться с чувством голода и не сорваться на высококалорийные сладости. По ее словам, хорошим видом перекуса являются любые овощи и творог, в который можно добавить орехи, сухофрукты, фрукты, семена подсолнечника или тыквы. Также подходящим перекусом Михалева назвала фрукты и сухофрукты.

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