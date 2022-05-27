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МО РФ показало дежурство расчетов радиолокационных станций «Небо-Т»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России в пятницу, 27 мая, опубликовало кадры несения боевого дежурства расчетами радиолокационных станций (РЛС) «Небо-Т» на спецоперации РФ по защите Донбасса.

Операторы комплекса РЛС выходят на дежурство посменно. Работа в аппаратной идет круглосуточно. Главная задача специалистов — фиксировать воздушные цели, а после передавать информацию зенитным ракетным войскам и авиации.

Комплекс «Небо-Т» максимально чувствителен. Он работает по всем частотным диапазонам и выдает огромное количество данных. Система настроена по принципу «свой–чужой»: во время взлета российских машин на мониторах появляются точки зеленого цвета. Сторонние объекты отображаются красным цветом. По координатам с РЛС расчеты ПВО производят пуски разнокалиберных снарядов.

ВС РФ уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки. Спецоперация в Донбассе 26 мая
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий»

Воздушная радиолокационная разведка требует предельной концентрации внимания. Различных объектов в небе множество — распознать среди птиц, туч и метеозондов вражеский беспилотник не так просто, однако бойцы справляются со своей работой. Время от времени в эфире возникают помехи из-за действий противника. К такому разведчики уже привыкли и могут нейтрализовать проблему в кратчайшие сроки.

«Весь личный состав обученный, действует слаженно. Больше половины личного состава выполняли задачи в Сирийской Арабской Республике. Настрой у ребят боевой. Коллектив дружный. Показывают свое мастерство в деле при выполнении поставленных задач», — поделился командир радиолокационной роты Александр.

По информации Минобороны РФ на 26 мая, всего с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппаратов, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее, 25 мая, МО опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В. Служащие войск ПВО несут боевое дежурство по прикрытию российской группировки войск и населенных пунктов от средств воздушного нападения ВСУ.

23 мая корреспондент «Известий» Ярослав Богат наблюдал за работой подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Она позволяет в реальном масштабе времени обнаруживать, захватывать, сопровождать воздушные цели всех типов и всех классов, начиная от беспилотных летательных аппаратов и заканчивая баллистическими ракетами.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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