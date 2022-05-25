Минобороны РФ опубликовало кадры работы зенитной ракетной системы С-300В

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В в ходе спецоперации по защите населения Донбасса. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации МО, расчеты С-300В зенитного ракетного соединения несут боевое дежурство по прикрытию российской группировки войск и населенных пунктов от средств воздушного нападения ВСУ.

«ЗРС С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке», — сообщили в министерстве.

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Судя по кадрам, на боевое дежурство заступили подразделения ПВО Центрального военного округа (ЦВО). С помощью радиолокационной станции ЗРС С-300В они контролируют воздушную обстановку в радиусе нескольких сотен км.

Как следует из видеоряда, в процессе несения боевого дежурства ЦВО обнаружили воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены.

Ранее, 23 мая, корреспондент «Известий» Ярослав Богат наблюдал за работой подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Она позволяет в реальном масштабе времени обнаруживать, захватывать, сопровождать воздушные цели всех типов и всех классов, начиная от беспилотных летательных аппаратов и заканчивая баллистическими ракетами.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили в воздухе 11 украинских беспилотников в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Харьковской областей. Также были перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

20 мая Минобороны РФ также продемонстрировало кадры работы многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. Выпустив шесть неуправляемых ракет по указанным разведкой координатам противника, экипажи Ми-28 возвращаются, чтобы перезарядиться. В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ. Экипажи работают посменно круглые сутки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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