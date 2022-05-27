Аспиранты российских вузов столкнулись с проблемой защиты диссертаций

У аспирантов некоторых российских вузов возникли проблемы с защитой диссертаций и получением ученой степени кандидата наук. Для допуска к защите зачастую необходимы научные публикации в журналах, которые индексируются на зарубежных интернет-площадках Web of Science и Scopus. Геополитическая обстановка сделала это условие невыполнимым, рассказали «Известиям» учащиеся.

«Количество публикаций зависит от того, кандидатом каких наук ты хочешь стать. Для большинства направлений, например для технических наук, медицины, нужны минимум четыре публикации, из них две — проиндексированные на WoS или Scopus. На моей специальности проще — нужна только одна публикация», — рассказала аспирантка российского вуза Кристина (имя изменено по просьбе героини).

По ее словам, одна из альтернатив — поместить статью в российском индексируемом издании, однако таких очень мало, и очередь туда выстраивается на несколько лет вперед.

Для подстраховки и более внушительного автореферата она хотела сделать еще одну статью, уже на иностранном ресурсе.

«Отправила ее в европейский журнал третьего квартиля (ранга) в конце декабря. Долгое время они отвечали, что статья на рассмотрении: это нормальная практика, обычно два месяца — это минимум. Но в конце февраля просто перестали выходить на связь», — добавила девушка в беседе с «Известиями».

Еще одна собеседница «Известий» — Анастасия — аспирантка третьего года обучения. Ей необходимо иметь три публикации, одна из которых должна выйти в зарубежном издании с индексацией WoS или Scopus.

«Две статьи в российских журналах я подготовила, а затем вместе с научным руководителем мы приняли заочное участие в конференции, доклады из которой индексируются в WoS. Но она до сих пор не получила индексацию», — рассказала она.

В вузе Анастасии сказали, чтобы она сосредоточилась на третьей публикации в одном из журналов или сборников научных трудов, включенных в перечень ВАК (Высшей аттестационной комиссии). Сейчас она ждет выхода своей статьи.

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, член Экспертного совета ВАК по экономическим наукам Татьяна Клячко не исключает переноса аспирантских защит.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Правила переноса: аспирантам стало сложнее получить ученую степень