Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома — adL, Mudo, Ltb, Twist и İpekyol — ведут переговоры с российскими операторами об открытии своих магазинов в России. Об этом «Известиям» рассказал глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок (занимается турецким бизнесом в России).

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко подтвердил, что переговоры с турецкими компаниями действительно идут.

«К нам с предложениями вышли бренды, которые видят потенциал для реализации и развития в России. Например, есть обращение от одного производителя, который делает товары для дома а-ля Zara Home, и мы сейчас организуем для него встречу», — рассказал он.

По словам Сюренкока, после приостановки работы в России ряда крупных международных игроков отечественные операторы заинтересованы в сотрудничестве с новыми компаниями. Это выгодно и турецким брендам, которые в свое время покинули РФ, не выдержав конкуренции, добавил специалист. Сейчас они снова заинтересовались российским рынком, заметил он.

«Компании планируют открывать много точек в Москве и регионах — свыше 100 каждая из них. Первыми начнут работать магазины adL», — рассказал Сюренкок.

Этот бренд уже работал в РФ ранее. По словам специалиста, у компании есть понимание, как работать на российском рынке, о вкусах клиента, поэтому марка сможет наладить работу за пару месяцев. Первый магазин могут открыть осенью в Москве, конкретная локация еще не определена, добавил он.

Новичкам же на российском рынке понадобится полгода, чтобы открыть первую точку, добавил Сюренкок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бутик и на нашей улице: турецкие бренды хотят открыть свои магазины в России