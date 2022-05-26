В Совбезе призвали заменить термин импортозамещение на технологический суверенитет

Термин «импортозамещение» в российском контексте не самый удачный и звучит несколько унизительно, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 26 мая на партийном форуме, посвященном предпринимательской деятельности в новых экономических реалиях.

В качестве альтернативы он предложил определения «технологический суверенитет» и «технологическая независимость». Так Медведев отреагировал на предложение одного из выступающих придумать новый термин.

«Насчет импортозамещения — действительно термин не самый удачный. Немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях», — сказал он.

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