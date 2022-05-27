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Репродуктолог раскрыла понятие психологического бесплодия

Репродуктолог Дедова назвала психологическое бесплодие причиной проблем с зачатием у 15% пар
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Фото: Pexels/Max Schwoelk
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По статистике, каждая восьмая пара в мире сталкивается с проблемами зачатия. В некоторых случаях невозможность зачать ребенка может быть обусловлена так называемым психологическим бесплодием, рассказала «Известиям» врач-репродуктолог отделения лечения бесплодия и ЭКО клинического госпиталя «Лапино» Елена Дедова.

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По ее словам, говорить о бесплодии можно в том случае, если у пары не получается завести ребенка при условии регулярной половой жизни без контрацепции на протяжении одного года — для пациенток моложе 35 лет, и шести месяцев — для пациенток старше 35 лет. Возрастное ограничение связано с тем, что женщины рождаются с определенным запасом яйцеклеток, который уменьшается по мере старения.

Как уточнила врач, причиной бесплодия в 20–30% случаев является патология женской репродуктивной системы, в 20–30% — качество биологического материала мужчины и в 25–40% случаев — патологии наблюдаются у обоих партнеров.

«Достаточно редко, но всё же встречаются пары, у которых при обследовании не выявлено причин, почему беременность не наступает. В быту это называют психологическим бесплодием. В медицине такого термина нет, но существует понятие «бесплодие неясного генеза». С ним сталкиваются около 10–15% пар», — рассказала Дедова.

Однако перед тем как ставить такой диагноз, врачи проводят ряд обследований, чтобы исключить физиологические причины. Так, специалист проверяет состояние органов малого таза, проходимость маточных труб, гормональный профиль пациентов, а также данные спермограммы мужчины. Также для женщин после 35 лет особую важность приобретает оценка овариального резерва, то есть сдача кровь на АМГ (Антимюллеров гормон), который является показателем фертильности женщины.

«Безусловно, при планировании беременности очень важен психологический настрой, и стресс может влиять на результат. По данным больших клинических исследований, у женщин, проходящих лечение по поводу бесплодия, в 35–40% случаев была выявлена депрессия, а также отмечалась повышенная тревожность», — указала собеседник «Известий».

Вместе с тем иногда сам факт отсутствия беременности может стать для пары причиной глубокого психологического стресса, который имеет накопительный эффект. Врач призвала не стесняться обращаться к специалистам, подчеркнув, что повышение гормонов стресса влечет за собой сбой во всей гормональной системе организма, в результате чего даже половые гормоны могут начать «работать неправильно».

Комментируя влияние стресса и негативных эмоций на результат зачатия, Дедова сделала отсылку к одному из иностранных исследований. Оно показало, что около 50% женщин и 15% мужчин описали бесплодие как самый неприятный опыт в своей жизни. Мужчины при этом реже сообщают о подобных переживаниях, чем женщины. Однако их реакция на бесплодие может зависеть от того, у какого из партнеров диагностирована проблема с фертильностью.

«Когда проблема связана с женщиной, мужчины не сообщают о том, что испытывают такую же степень стресса, как женщины, но мужчины, обнаружившие, что они сами бесплодны, сообщают о том же уровне депрессии и низкой самооценки, что и женщины», — пояснила эксперт.

К факторам, способствующим депрессии, Дедова отнесла побочные эффекты лекарств, финансовые проблемы и неуверенность в результатах лечения. Типичные эмоциональные реакции включают шок, депрессию, горе, разочарование, снижение уверенности в себе, низкую самооценку и потерю чувства контроля над будущим.

«Сложно сказать, что психологическое состояние является именно первопричиной бесплодия, такие данные не подтверждены, но доказано, что оно может оказывать отрицательное влияние на процесс зачатия. Поэтому не стоит годами страдать от невозможности забеременеть, надо сразу обратиться к репродуктологу», — призвала врач.

Современные технологии позволяют решить практически любые проблемы зачатия, резюмировала Дедова.

В феврале акушер-гинеколог Диана Жилина рассказала о необходимых для организма женщины витаминах во время беременности. По словам врача, полезные вещества следует начинать принимать на подготовительном этапе за три месяца до планируемого зачатия, так как запас витаминов будет полезен как будущей маме, так и малышу. Если беременность наступила незапланированно, то прием фолиевой кислоты следует начать сразу, как только женщина узнала о беременности.

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