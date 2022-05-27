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Врач связала риск развития рака кишечника с потреблением красного мяса

Врач Травникова заявила, что отказ от красного мяса снизит риск рака кишечника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За последнее десятилетие колоректальный рак поднялся на лидирующие позиции по частоте возникновения в России и мире — на его долю приходится более 10% диагнозов в общей структуре онкозаболеваний. Однако именно этот вид рака является на 95% предотвращаемым. О том, какие рекомендации могут помочь избежать развития заболевания, «Известиям» рассказала врач-хирург, врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Анастасия Травникова.

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«Под общим названием «колоректальный рак» объединены два заболевания: рак толстого кишечника и рак прямой кишки. Как правило, болезнь не возникает внезапно — процесс трансформации в злокачественную опухоль может занимать около 10 лет. На ранних стадиях заболевание никак себя не проявляет, из-за чего люди не спешат к врачу. В связи с этим у 60–70% оно диагностируется уже на поздних стадиях, когда справиться с ним намного сложнее», — отметила врач.

По ее словам, очень важно не доводить заболевание до состояния, когда обнаружатся симптомы (кровь и слизь в стуле, хронические боли в животе, дискомфорт после еды, вздутие живота, нарушения стула, когда диарея чередуется с запорами, утренняя слабость). А для этого необходимо соблюдать ряд рекомендаций.

В частности, специалист порекомендовала обратить внимание на рацион питания. Так, следует уменьшить потребление жирной пищи животного происхождения, красного мяса и включить в рацион побольше растительной пищи, богатой клетчаткой. Наибольший защитный эффект дает клетчатка из овощей и фруктов.

«Также рекомендуется отказаться от вредных привычек и больше двигаться. Причиной возникновения значительной части онкологических заболеваний является курение — как активное, так и пассивное. Частое потребление алкоголя также может способствовать развитию заболевания. А если ежедневно заниматься умеренной физической нагрузкой, то риск развития рака толстой кишки снизится более чем на 50%», — подчеркнула Травникова.

Также важно регулярно проходить колоноскопию, так как на сегодняшний день это единственный стопроцентный метод выявления рака и предраковых заболеваний. После 45 лет колоноскопию рекомендуется делать каждые 3–5 лет независимо от наличия жалоб. А если пациент состоит в группе риска из-за наследственной предрасположенности, то начинать надо раньше.

Эксперт обратила внимание на то, что уже во время профилактической колоноскопии врач может сразу удалить все обнаруженные образования и, таким образом, предотвратить развитие заболевания.

Альтернативой данной процедуре, по словам Травниковой, является виртуальная колоноскопия (или КТ-колонография) — процедура абсолютно безболезненная и не требующая седации.

«Процедура позволяет подробно оценить состояние толстого кишечника, выявить дефекты слизистой оболочки и наличие новообразований. Поскольку удалить полипы во время томографии невозможно, то в случае обнаружения подозрительных объектов, врач направит пациента на обычную колоноскопию. В целях профилактики рака толстой кишки виртуальная колоноскопия должна проводиться каждые пять лет», — указала врач.

24 мая руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков предупредил, что употребление генно-модифицированных продуктов, которые преобладают в рационе современного человека, создает большие риски развития рака. По словам врача, в целом в России статистика онкологических заболеваний сегодня далеко не позитивная: людей, заболевших раком, с каждым годом становится всё больше.

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