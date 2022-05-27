Опрос показал страх россиян перед дефицитом автозапчастей

Опрошенные россияне больше опасаются дефицита автозапчастей, чем попадания в ДТП, следует из опроса цифровой платформы «Мой Сервис Авто» (партнер СК «Росгосстрах»). С результатами исследования 27 мая ознакомились «Известия».

Как выяснили аналитики, треть россиян сталкивается с поломками автомобиля не чаще, чем раз в 3–6 месяцев. Еще 40% опрошенных встречаются с проблемами раз в год. При этом большинство (63%) автомобилистов заявили, что увеличение расходов на обслуживание автомобиля в последнее время было незначительным. На кратное увеличение цен указала треть опрошенных.

При этом 37% россиян готовы научиться делать ремонт своего автомобиля самостоятельно, а каждый десятый готов ради этого экономить на еде и продуктах.

Опрос также показал, что каждого четвертого респондента пугает перспектива владения собственным транспортом в ближайшее время из-за роста цен на авто и сопутствующие товары. Страхи автомобилистов также связаны с поломками или обслуживанием автомобиля (14%). Готовность отказаться от автомобиля в случае невозможности его содержать выразили 33% участников опроса. Каждый пятый допускает переход на общественный транспорт из-за дешевизны и удобства.

Эксперты отмечают, что в период кризиса отрасли автомобилисты нуждаются в новых услугах. В частности, треть автовладельцев считает необходимыми услуги автомеханика для онлайн- и офлайн-консультаций. О желании работать с персональным автоконсультантом заявила четверть опрошенных с собственным автомобилем. За услуги такого личного помощника 74% автолюбителей готовы платить от 2 тыс. до 10 тыс. рублей.

13 мая сообщалось, что автомобильные запчасти в России за март-апрель подорожали в среднем на 30% по сравнению с февралем. Кроме того, из-за сложностей с поставками наблюдается дефицит деталей для кузовного ремонта.

Ранее, 29 апреля, во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) «Известиям» сообщили, что поставку аналогов автозапчастей в Россию наладили через Турцию, а позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан. На фоне ухода западных компаний поставки оригинальных деталей по некоторым маркам авто прекратились, а запасов на складах хватит на 2–4 месяца.