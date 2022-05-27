Реклама
Прямой эфир

Опрос показал страх россиян перед дефицитом автозапчастей

Опрос показал, что россияне больше боятся дефицита автозапчастей, чем попадания в ДТП
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опрошенные россияне больше опасаются дефицита автозапчастей, чем попадания в ДТП, следует из опроса цифровой платформы «Мой Сервис Авто» (партнер СК «Росгосстрах»). С результатами исследования 27 мая ознакомились «Известия».

Будь проще и переезжай: чем АвтоВАЗ займется летом
Что будет выпускать российский автогигант после возобновления производства

Как выяснили аналитики, треть россиян сталкивается с поломками автомобиля не чаще, чем раз в 3–6 месяцев. Еще 40% опрошенных встречаются с проблемами раз в год. При этом большинство (63%) автомобилистов заявили, что увеличение расходов на обслуживание автомобиля в последнее время было незначительным. На кратное увеличение цен указала треть опрошенных.

При этом 37% россиян готовы научиться делать ремонт своего автомобиля самостоятельно, а каждый десятый готов ради этого экономить на еде и продуктах.

Опрос также показал, что каждого четвертого респондента пугает перспектива владения собственным транспортом в ближайшее время из-за роста цен на авто и сопутствующие товары. Страхи автомобилистов также связаны с поломками или обслуживанием автомобиля (14%). Готовность отказаться от автомобиля в случае невозможности его содержать выразили 33% участников опроса. Каждый пятый допускает переход на общественный транспорт из-за дешевизны и удобства.

Эксперты отмечают, что в период кризиса отрасли автомобилисты нуждаются в новых услугах. В частности, треть автовладельцев считает необходимыми услуги автомеханика для онлайн- и офлайн-консультаций. О желании работать с персональным автоконсультантом заявила четверть опрошенных с собственным автомобилем. За услуги такого личного помощника 74% автолюбителей готовы платить от 2 тыс. до 10 тыс. рублей.

13 мая сообщалось, что автомобильные запчасти в России за март-апрель подорожали в среднем на 30% по сравнению с февралем. Кроме того, из-за сложностей с поставками наблюдается дефицит деталей для кузовного ремонта.

Ранее, 29 апреля, во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) «Известиям» сообщили, что поставку аналогов автозапчастей в Россию наладили через Турцию, а позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан. На фоне ухода западных компаний поставки оригинальных деталей по некоторым маркам авто прекратились, а запасов на складах хватит на 2–4 месяца.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022