Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин рассказал о возможности россиян завозить в страну товары класса люкс
Мир
В бундестаге призвали выслать посла Украины из-за критики поставок оружия
Мир
В Харьковской области Росгвардия задержала пособников СБУ
Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии у РФ проблем с финансами по выплате госдолга
Мир
Лукашенко назвал истинные цели НАТО у границ Белоруссии
Экономика
Путин отметил быструю адаптацию бизнеса РФ в непростых условиях
Мир
Генсек НАТО обвинил КНР в попытке контролировать инфраструктуру Запада
Мир
Путин высказался о заморозке активов России западными странами
Мир
В МИД РФ призвали Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»
Мир
Политолог оценил слова главы МИД Великобритании об «умиротворении России»
Мир
Власти Херсонской области назвали долю желающих получить гражданство РФ

Компания Nike остается в России

0
Фото: Global Look press/Hendrik Schmidt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский бренд Nike остается в РФ, рассказал «Известиям» источник, близкий к компании в четверг, 26 мая.

Атака клонов: как будут переименовывать западные бренды
В России уже появились аналоги Coca-Cola и Fanta, а теперь будут искать замену McDonald's

Компания не объявляла об уходе из страны, российский офис продолжает работу, подтвердил изданию представитель ассоциации «Русбренд», членом которой является бренд.

У марки завершился договор с франчайзи-партнером Inventive Retail Group (IRG), отметил источник. Его не стали продлевать, сказали в ассоциации. Дело в том, что в новых экономических условиях компания не может гарантировать исполнения обязательств перед партнером в полном объеме, поэтому отношения остановили, добавил представитель ассоциации.

Более того, производитель намерен оценить новые возможности в изменившейся ситуации. Поэтому пока компания не ищет новых партнерств для открытия монобрендовой розницы. Но производитель готов и далее поставлять свою продукцию в мультибрендовые магазины. Сейчас Nike принимает заказы на коллекцию 2023 года.

Накануне глава IRG Тихон Смыков заявил «Известиям», что до конца июля компания, выступавшая франчайзи-партнером отечественной сети Nike, закроет большинство магазинов этой марки на территории РФ. По мнению источника «Известий», российская компания не может заменить магазины, которые развивали под брендом Nike.

25 мая СМИ сообщили, что Nike не продлил франчайзинговое соглашение с IRG, так как в ближайшее время не сможет организовать поставки в Россию. PR-директор компании подтвердила подлинность заявления и указала на небольшой ассортимент товаров, которые остались в наличии после остановки поставок.

Всего на территории России под управлением IRG находятся 37 фирменных магазинов Nike. Из них девять уже не работают, а с момента начала проведения специальной операции по защите Донбасса общее количество сократилось чуть более чем вдвое — из 116 осталось 56.

Полное и частичное прекращение деятельности западных компаний началось после объявления Россией спецоперации в Донбассе 24 февраля. Тогда сотрудничать с РФ прекратили Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung и множество других всемирно известных брендов. Свою роль сыграли в том числе и проблемы с логистикой.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022