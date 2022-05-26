Компания Nike остается в России

Американский бренд Nike остается в РФ, рассказал «Известиям» источник, близкий к компании в четверг, 26 мая.

Компания не объявляла об уходе из страны, российский офис продолжает работу, подтвердил изданию представитель ассоциации «Русбренд», членом которой является бренд.



У марки завершился договор с франчайзи-партнером Inventive Retail Group (IRG), отметил источник. Его не стали продлевать, сказали в ассоциации. Дело в том, что в новых экономических условиях компания не может гарантировать исполнения обязательств перед партнером в полном объеме, поэтому отношения остановили, добавил представитель ассоциации.

Более того, производитель намерен оценить новые возможности в изменившейся ситуации. Поэтому пока компания не ищет новых партнерств для открытия монобрендовой розницы. Но производитель готов и далее поставлять свою продукцию в мультибрендовые магазины. Сейчас Nike принимает заказы на коллекцию 2023 года.

Накануне глава IRG Тихон Смыков заявил «Известиям», что до конца июля компания, выступавшая франчайзи-партнером отечественной сети Nike, закроет большинство магазинов этой марки на территории РФ. По мнению источника «Известий», российская компания не может заменить магазины, которые развивали под брендом Nike.

25 мая СМИ сообщили, что Nike не продлил франчайзинговое соглашение с IRG, так как в ближайшее время не сможет организовать поставки в Россию. PR-директор компании подтвердила подлинность заявления и указала на небольшой ассортимент товаров, которые остались в наличии после остановки поставок.

Всего на территории России под управлением IRG находятся 37 фирменных магазинов Nike. Из них девять уже не работают, а с момента начала проведения специальной операции по защите Донбасса общее количество сократилось чуть более чем вдвое — из 116 осталось 56.

Полное и частичное прекращение деятельности западных компаний началось после объявления Россией спецоперации в Донбассе 24 февраля. Тогда сотрудничать с РФ прекратили Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung и множество других всемирно известных брендов. Свою роль сыграли в том числе и проблемы с логистикой.