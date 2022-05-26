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Источник сообщил об открытии первого McDonald’s под новым брендом 12 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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McDonald's под новым брендом планируют открыть в Москве 12 июня. Первым заработает ресторан в центре Москвы в районе станции метро «Пушкинская», сообщило 26 мая ТАСС со ссылкой на источник в компании.

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«Макдоналдс» под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской [улице], в районе «Пушкинской», — сказал собеседник агентства, не уточнив название нового бренда.

23 мая источник на ресторанном рынке рассказал «Известиям», что в качестве нового названия McDonald’s могут быть использованы две латинские буквы — Mс. Он говорил, что буква M может остаться фирменной. Однако генеральный директор сети в России Олег Пароев не подтвердил сохранения желтой буквы М в названии бренда сети.

19 мая стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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