Великобритания введет 25% сбор на сверхприбыль нефтегазовых компаний

Великобритания введет сбор в 25% со сверхприбыли нефтегазовых компаний в рамках мер по решению кризиса стоимости жизни. Об этом 26 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов страны.

«Новый 25-процентный сбор будет взиматься со сверхприбыли, которую получают нефтяные и газовые компании, чтобы помочь семьям со стоимостью жизни», — сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что в Великобритании вновь выросли цены на бензин. Так, средняя стоимость бензина превысила отметку £1,7 ($2,13) за литр на фоне антироссийских санкций. Цены на дизель тоже не стоят на месте — на текущий момент один литр стоит в среднем £1,81 ($2,26).

11 мая телеканал Sky News сообщил, что в Великобритании продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и на стоимости продуктов питания. В итоге в стране назрел кризис стоимости жизни. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали к еще большей экономии.

13 апреля президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса, где в середине того же месяца значительно обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».