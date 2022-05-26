Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил об ущербе для вводящих санкции против России стран
Политика
В Госдуме объяснили нежелание стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений
Мир
Шольц отверг принятие на Западе «навязанного мира» на Украине
Экономика
Набиуллина заявила о времени стратегических решений для экономики России
Мир
Лукашенко назвал истинные цели НАТО у границ Белоруссии
Экономика
Импортеры вина изучат возможность оплачивать напитки криптовалютой
Мир
Глава ЛНР сообщил о готовности предоставить льготы инвесторам из России
Мир
Путин высказался о заморозке активов России западными странами
Экономика
Минтранс отказался от идеи ввести новый авиасбор с пассажиров
Мир
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе
Мир
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24
Сюжет:

В Кремле прокомментировали предложение о создании особой экономической зоны в Донбассе

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛДНР) являются независимыми государствами, поэтому в настоящий момент весьма актуален вопрос их развития. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 26 мая в ходе брифинга слова секретаря генсовета партии, первого вице-спикера Совфеда «Единая Россия» Андрея Турчака о создании особой экономической зоны в регионе.

ВС РФ уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки. Спецоперация в Донбассе 26 мая
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий»

«Дело в том, что это независимые государства — ДНР и ЛНР, независимость которых мы признаем как Российская Федерация. И, конечно, вопрос о развитии этих государств весьма и весьма актуален», — рассказал Песков.

Ранее в этот же день с подобной инициативой выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности». По его словам, также имеет смысл обеспечить возврат определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов.

23 мая в Херсонской области ввели бивалютную зону. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо заявил о том, что российский рубль будет в обороте наряду с гривной. По его словам, в ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка.

В Мелитополе Запорожской области местные жители также начали расплачиваться рублями наравне с гривнами со 2 мая.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022