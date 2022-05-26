В Кремле прокомментировали предложение о создании особой экономической зоны в Донбассе

Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛДНР) являются независимыми государствами, поэтому в настоящий момент весьма актуален вопрос их развития. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 26 мая в ходе брифинга слова секретаря генсовета партии, первого вице-спикера Совфеда «Единая Россия» Андрея Турчака о создании особой экономической зоны в регионе.

«Дело в том, что это независимые государства — ДНР и ЛНР, независимость которых мы признаем как Российская Федерация. И, конечно, вопрос о развитии этих государств весьма и весьма актуален», — рассказал Песков.

Ранее в этот же день с подобной инициативой выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности». По его словам, также имеет смысл обеспечить возврат определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов.

23 мая в Херсонской области ввели бивалютную зону. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо заявил о том, что российский рубль будет в обороте наряду с гривной. По его словам, в ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка.



В Мелитополе Запорожской области местные жители также начали расплачиваться рублями наравне с гривнами со 2 мая.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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