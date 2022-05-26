Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе

На территории Донбасса предлагается создать особую экономическую зону. Об этом в четверг, 26 мая, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности».

«Мы предлагаем отработать возможность создания особой экономической зоны на территории Донбасса», — сказал он.

Турчак также предложил обеспечить возврат определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов.

23 мая в Херсонской области ввели бивалютную зону. Как сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо, российский рубль будет в обороте наряду с гривной. По его словам, в ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка.

С 1 мая регион ввел в обращение рубли. 9 мая стало известно, что в Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях. Первыми ее получили жители Геническа, расположенного рядом с Крымом.

В городе Мелитополь Запорожской области местные жители также начали расплачиваться рублями наравне с гривнами со 2 мая.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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