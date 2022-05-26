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МО показало кадры пуска ракеты «Искандером» по военному объекту ВСУ

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Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны РФ показало пуск крылатой ракеты Р-500 комплексом «Искандер-К» по военному объекту Украины.

На кадрах показан пуск ракеты из комплекса, расположенного в лесу. Далее демонстрируется полет Р-500 в сторону цели.

ВС РФ уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки. Спецоперация в Донбассе 26 мая
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Ранее в четверг в ведомстве рассказали, что российские войска за последние сутки поразили высокоточными ракетами 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск и два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое в ДНР.

По информации Минобороны РФ на 26 мая, всего с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппарата, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.

25 мая в ведомстве рассказали, что российские войска нанесли удар тремя ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре Украины фрегатом из Черного моря.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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