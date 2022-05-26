Власти Москвы поддержат возобновление работы McDonald’s под новым брендом

Правительство Москвы поддержит возобновление работы сети ресторанов McDonald’s под новым брендом. Об этом в четверг, 26 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться. При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания», — говорится на слайде к выступлению Собянина в суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе.

Он подчеркнул, что 95–98% всех продуктов, используемых McDonald’s в России, являются отечественными.

«Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом», — прокомментировал мэр.

23 мая источник на ресторанном рынке рассказал «Известиям», что в качестве нового названия McDonald’s могут быть использованы две латинские буквы — Mс. Он говорил, что буква M может остаться фирменной. Однако генеральный директор сети в России Олег Пароев не подтвердил сохранения желтой буквы М в названии бренда сети.

20 мая генеральный директор аналитического агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров сообщил, что McDonald’s планируется открыть в июле уже под новым брендом, но могут успеть и к концу июня.

За день до этого стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка. Бизнесмен планирует развивать компанию под новым брендом, он купит все ресторанное портфолио сети. В свою очередь заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что новый собственник ресторанов сохранит старую рецептуру.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».