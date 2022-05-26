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Памятник погибшему командиру «Спарты» Владимиру Жоге открыли в Донецке

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Фото: t.me/TRO_DPR
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Памятник Герою России и ДНР, комбату «Спарты» полковнику Владимиру Жоге с позывным Воха открыли в столице Донецкой Народной Республики Донецке на аллее Героев в Парке культуры и отдыха. Глава республики Денис Пушилин посетил церемонию открытия монумента.

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«Мечта Вохи была сделать Донбасс свободным. Это и наша мечта... Так это и будет благодаря таким, как Воха, таким, как Мотор, Гиви (комбаты «Спарты» и «Сомали». — Ред.) и Александру Владимировичу Захарченко и тысячам таких, которые сейчас на передовой», — цитирует его «РИА Новости».

9 мая президент РФ Владимир Путин встретился с отцом погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги и вручил ему Звезду Героя России, которой был награжден его сын посмертно.

Ранее, 5 марта, глава ДНР заявил, что Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города, передает RT.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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