Российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу отказа Израиля на просьбу США позволить Германии поставить Украине противотанковые ракеты Spike, которые созданы по израильской технологии.

По мнению Пушкова, нынешний кризис отличается от классического Карибского тем, что вовлечены множество стран.

«Сложные балансы интересов и вовлеченность в алгебру геополитики многих стран — одна из важнейших черт нынешнего кризиса, в отличие от классического Карибского 1962 года, когда противостояние было двусторонним — США против СССР», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в СМИ появлялось сообщение о том, что власти Израиля отказали США в просьбе разрешить Германии поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в ФРГ по израильским лицензиям и технологиям.

Отмечается, что ракеты Spike создаются в Германии на заводе Израиля, из-за чего до передачи ракет третьей стороне необходимо получить израильское разрешение.

Ранее, 19 мая, стало известно, что официальные лица Украины разочарованы тем, что администрация США сопротивляется поставкам в страну ракетных систем дальнего радиуса действия. По словам Киева, именно это оружие критически важно для борьбы с российской артиллерией в Донбассе.

16 мая конгрессвумен от американского штата Джорджия Марджори Тейлор Грин раскритиковала проект военной помощи Украине от США на $40 млрд. Недовольство парламентария вызвало расходование средств на оборонные нужды Киева в условиях, когда американское общество само испытывает социальный кризис.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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