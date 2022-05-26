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ВСУ выпустили четыре мины крупного калибра по Старомихайловке в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре снаряда из миномета калибром 120 мм по поселку Старомихайловка. Об этом в четверг, 26 мая, сообщило представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) при Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:05 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено четыре мины калибром 120 мм», — говорится в заявлении.

Накануне в распоряжение «Известий» попала запись запись последствий удара ВСУ по одному из районов Донецка. По предварительным данным, один человек погиб.

24 мая украинские войска дважды за 10 минут открыли огонь по городу Ясиноватая в ДНР. В СЦКК зафиксировали обстрел ракетами из БМ-21 «Град». Ранее в этот день стало известно, что в Ясиноватой при атаке ВФУ была ранена мирная жительница.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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