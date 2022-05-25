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Появились кадры последствий удара ВСУ по району в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» в среду, 25 мая, появились кадры последствий удара ВСУ по одному из районов Донецка.

По предварительным данным, один человек погиб.

ВС РФ уничтожили цеха завода «Мотор Сич». Спецоперация в Донбассе 25 мая
Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Ранее 25 мая официальный представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что на авдеевском направлении используется тактика малых котлов. Как он объяснил, такая тактика означает отрезание какой-то части украинских войск от снабжения и помощи, которую они могут оказывать друг другу. После этого начинается психологическая, информационная, военная работа. При этом он отметил, что на севере ДНР идут самые активные боевые действия.

Также в этот день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на западной границе города Попасная, где в данный момент союзные войска, а также народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) движутся напрямую к рубежам Донецкой Народной Республики (ДНР).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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