Появились кадры последствий удара ВСУ по району в Донецке

В распоряжении «Известий» в среду, 25 мая, появились кадры последствий удара ВСУ по одному из районов Донецка.

По предварительным данным, один человек погиб.

Ранее 25 мая официальный представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что на авдеевском направлении используется тактика малых котлов. Как он объяснил, такая тактика означает отрезание какой-то части украинских войск от снабжения и помощи, которую они могут оказывать друг другу. После этого начинается психологическая, информационная, военная работа. При этом он отметил, что на севере ДНР идут самые активные боевые действия.

Также в этот день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на западной границе города Попасная, где в данный момент союзные войска, а также народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) движутся напрямую к рубежам Донецкой Народной Республики (ДНР).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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