Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР дважды за 10 минут

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) дважды за 10 минут. Об этом 24 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлениям: 14:10 (совпадает с мск. — Ред.) — населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град»; 14:20 — населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что в Ясиноватой под обстрел попала мирная жительница, она ранена.

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22 мая украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР из ручных гранатометов и стрелкового вооружения.

18 мая сообщалось, что около 15 тыс. бытовых абонентов остались без электричества в Кировском районе Донецка в результате обстрела.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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