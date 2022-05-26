Представитель Госдепа США Прайс призвал ответственные структуры не отключать Россию от интернета

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс от лица Соединенных Штатов призвал ответственные структуры не отключать Россию от интернета для сохранения информационной среды в стране. Соответствующее заявление в среду, 25 мая, он сделал на регулярном брифинге для журналистов.

Он заявил, что Сеть должна оставаться «свободной и открытой» внутри государства.

Прайс подчеркнул намерение США поддерживать российские медиа внутри стране, а также те, что находятся за пределами России.

При этом он отметил, что российская сторона не проявила себя как «ответственный субъект киберпространства» и «предостерег страны от заключения подобных соглашений» с Россией, уточнили в Белом доме.

18 мая заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что американские власти в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с Кремлем по теме обсуждения вопросов информационной безопасности. Он указал на неготовность Вашингтона консолидировать усилия для создания глобальной системы обеспечения информационной безопасности.

Ранее, 12 мая, зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна. Количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек, уточнил он и добавил, что одна из наиболее мощных была зафиксирована и успешно отражена 6 мая.

Так, кибератаке подвергся сервис видеохостинга Rutube 9 мая. Работу видеосервиса Rutube восстановили через два дня. Хакерская группировка Anonymous призналась в совершении мощной кибератаки на Rutube.

23 марта в пресс-службе «Лаборатории Касперского» рассказали, что с конца февраля на устройства российских пользователей участились кибератаки с использованием программ удаленного доступа.