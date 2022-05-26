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Путин объявил о повышении пенсий, МРОТа и прожиточного минимума на 10%

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Президент России Владимир Путин объявил об увеличении на 10% выплат для неработающих пенсионеров, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Президент напомнил, что с 1 января уже были увеличены страховые части пенсий неработающих россиян на 8,6%. После нового повышения размер выплат увеличится до 19,5%, сообщает телеканал «360».

«Это выше уровня инфляции, рост которой замедлился. И по итогам 2022 года, мы исходим из этого, не превысит 15%», — подчеркнул российский лидер.

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Путин отметил, что также с 1 июня увеличится размер прожиточного минимума на 10%. Так, в среднем по России он составляет 13 919 рублей.

Кроме того, с 1 июля на 10% будет увеличен МРОТ — до 15 279 рублей, пишет НСН.

Также Владимир Путин поручил увеличить поддержку военнослужащих-женщин с детьми в два раза и выплачивать им пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет свыше 30 тыс. рублей, пишет сайт kp.ru. Повышение выплат также коснется военных, которые принимают участие в специальной операции.

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков отметил, что средний размер пенсии после индексации составит 19 360 рублей. Мера затронет 35 млн человек. Повышенные пенсии начнут доставлять россиянам уже с 3 июня, пишет «Москва 24».

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что, согласно оценкам ведомства, предложенные президентом инициативы обойдутся федеральному бюджету в 600 млрд рублей в 2022 году и еще в 1 трлн рублей — в 2023-м. Вместе с тем у руководства страны сегодня есть все финансовые возможности для выполнения обязательств перед гражданами, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

6 мая Бессараб сообщила, что дополнительную индексацию пенсий, социальных выплат и МРОТа произведут автоматически. При этом гражданам не нужно будет писать заявление для индексации, пояснила она.

20 апреля она также уточнила, что индексация социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников должна произойти не позднее II квартала 2022 года. По ее словам, предложение по индексации и сама индексация будут произведены до конца июня.

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