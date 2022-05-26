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Турция не видела усилий Запада по урегулированию конфликта на Украине

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Фото: ТАСС/dpa-Zentralbild/ZB/Jens Kalaene
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Турция заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине, при этом «‎никто не видит, чтобы Запад прилагал искренние усилия для урегулирования»‎. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи.

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«Мы, турецкая сторона, хотим только мира в регионе. Мы не хотим продолжения и затягивания конфликта, мы всегда выступали против этого. Но конфликт уже идет, нет смысла кого-то обвинять здесь. Единственная страна, которая искренне борется за то, чтобы остановить этот конфликт — это Турция. Все это видят», — отметил политик.

По его словам, никто не видит, чтобы Запад прилагал искренние усилия для урегулирования конфликта. Турция же, как заметил Сафи, искренне не жалеет сил для переговоров как с Украиной, так и с Россией для прекращения конфликта.

Он подчеркнул: «украинский народ и русский народ — люди, которые гибнут и страдают — они все наши соседи, наши братья».

24 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «вместо шоу, которые не способствовали урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира». По словам турецкого лидера, Анкара оказала Киеву «серьезную, конкретную и полезную помощь».

11 апреля президент Турции заявил, что его страна будет прилагать усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, уточнив, что страны должны решить свои разногласия путем переговоров.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы, турецкая сторона, хотим только мира в регионе»

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