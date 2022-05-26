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В парламенте Чехии анонсировали выступление Зеленского 15 июня

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-формате выступит на заседании чешского парламента 15 июня. Об этом в среду, 25 мая, сообщила спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова.

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«Неофициально уже подтверждено, что 15 июня в 11:00 (12:00 мск) состоится совместное заседание членов Палаты депутатов и сената, на котором посредством видеосвязи выступит Зеленский», — написала она в Twitter.

Вместе с тем политик отметила, что дата и время мероприятия могут измениться. Также, по словам Пекаровой-Адамовой, в настоящий момент парламент ожидает подтверждения от администрации президента Украины.

Ранее, 23 мая, Зеленский выступил в режиме «онлайн» на экономическом форуме в Давосе. Он призвал страны к участию в восстановлении Украны, введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России.

В этот же день член палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол сообщил, что после выступления Зеленского в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и вскоре покинула зал. В эфире телеканала CNN он показал фотографию, на которой запечатлены сидящие делегаты из КНР в окружении аплодирующих людей. По его мнению, китайская делегация тем самым послала «четкий сигнал», что «они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского».

21 мая французская Le Figaro написала, что Зеленский заявил о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что «Россия этого не хочет». Однако читатели издания раскритиковали заявления украинского лидера, отметив, что он постоянно меняет свою позицию: «сегодня он хочет войны, а на следующий день говорит о переговорах». Это, по их мнению, объясняется тем, что президент Украины стал заложником между украинскими националистами и американцами.

Кроме того, 19 мая французы возмутились выступлением Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах. Так, один из пользователей Сети подчеркнул, что Каннский фестиваль всегда олицетворял престиж Франции, но после этого выступления он пошатнулся.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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