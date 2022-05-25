Кардиолог предостерег от опасных ошибок во время занятий спортом на улице

Занятия спортом на улице, например, бег, положительно влияют на организм человека, в том числе на сердечно-сосудистую и нервную системы. Однако важно придерживаться определенных рекомендаций и учитывать противопоказания, предупредил в беседе с «Известиями» врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов 25 мая.

«Многие люди выбирают для тренировок вечернее время, так как это позволяет сделать занятия более продолжительными и интенсивными чем утром, когда нужно ехать на работу. В этом нет ничего плохого, но следует учитывать тот факт, что занятия интенсивными физическими нагрузками не рекомендуется проводить за несколько часов до сна. Это связано с тем, что во время тренировки вырабатываются различные гормоны, в том числе адреналин, которые могут спровоцировать бессонницу», — подчеркнул врач.

По его словам, при выполнении физических упражнений, особенно, если человек занимается бегом, очень важно следить за дыханием, которое должно быть равномерным и глубоким. Вдох необходимо делать при расслаблении мышц, а выдох, наоборот, во время напряжения. Так, при выдохе напрягается пресс, что придает дополнительную устойчивость и помогает легче переносить нагрузку.

«Если не следить за дыханием, глубиной вдоха и выдоха, то это может приводить к таким негативным последствиям, как головная боль, слабость, головокружения из-за кислородного голодания клеток головного мозга, повышение артериального давления. Кроме того, это может значительно снизить эффективность тренировок», — предостерег Османов.

Вместе с тем бег и любые другие упражнения на улице противопоказаны при острых заболеваниях, повышенном или пониженном артериальном давлении, повышенной температуре тела, при наличии травм, а также во время обострения хронических заболеваний. В идеале перед началом занятиями спортом рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы исключить все возможные риски, добавил специалист.

18 мая врач-диетолог Наталия Герасимова предупредила о ловушке, в которую могут попасть стремящиеся сбросить лишний вес при помощи спорта. По ее словам, те, кто активно занимается спортом и употребляет много калорий, рискуют при снижении физических нагрузок резко набрать вес. Врач порекомендовала желающим похудеть обогатить рацион медленными углеводами, которые помогут поддерживать уровень глюкозы в течение длительного времени.