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В МИД России указали на возможные планы Польши по экспансии на Украину

МИД России: факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину
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Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук
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Факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину, а действия России являются лишь предлогом. Об этом в среду, 25 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Нельзя исключить, что Варшава вынашивает планы по «ползучей экспансии» на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. Увязка со специальной военной операцией России в данном случае — не более чем предлог», — сказала она на брифинге.

18 мая помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.

6 мая польский политолог Конрад Ренкас отметил, что Польша посылает на Украину наемников и кадровых военных для их участия в боевых действиях. Он пояснил, что иностранная военная помощь препятствует разрешению кризиса вокруг Украины. Решению кризиса также мешает тот факт, что Украина фактически находится под внешним управлением, отметил политолог.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Илья Кива 5 мая уже заявлял, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляются по обновленной стратегии: так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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