В МИД России указали на возможные планы Польши по экспансии на Украину

Факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину, а действия России являются лишь предлогом. Об этом в среду, 25 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нельзя исключить, что Варшава вынашивает планы по «ползучей экспансии» на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. Увязка со специальной военной операцией России в данном случае — не более чем предлог», — сказала она на брифинге.

18 мая помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.

6 мая польский политолог Конрад Ренкас отметил, что Польша посылает на Украину наемников и кадровых военных для их участия в боевых действиях. Он пояснил, что иностранная военная помощь препятствует разрешению кризиса вокруг Украины. Решению кризиса также мешает тот факт, что Украина фактически находится под внешним управлением, отметил политолог.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Илья Кива 5 мая уже заявлял, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляются по обновленной стратегии: так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».