Совфед одобрил закон об отмене предельного возраста для военной службы по контракту
Совет Федерации поддержал законопроект, который отменяет верхний возрастной ценз для заключения первого контракта на прохождение военной службы. Теперь документ поступит на подпись президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее в этот день данный проект закона одобрила Госдума.
На данный момент первый контракт о прохождении военной службы заключают граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет, объяснил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Как объяснили в Минобороны, теперь первый контракт можно будет заключить до 50 лет.
Согласно заявлениям разработчиков законопроекта, отмена верхнего возрастного предела поспособствует привлечению специалистов востребованных специальностей на военную службу по контракту, в том числе в сфере, связи, инженерии и медобеспечения.
О том, что парламентарии внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения контракта о прохождении военной службы, стало известно 20 мая. Как утверждалось в пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам.