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ГД приняла в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для контрактников

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Госдума на заседании 25 мая приняла сразу в трех чтениях законопроект об отмене верхнего возрастного предела для граждан РФ и иностранцев на заключение первого контракта о военной службе.

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Один из авторов документа, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пояснил, что сейчас первый контракт о прохождении военной службы заключают граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Помимо Картаполова, автором документа выступил первый замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов.

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По мнению авторов инициативы, отмена верхнего возрастного предела поспособствует привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на военную службу по контракту, в том числе в сфере медобеспечения, связи и инженерии.

Известно, что законопроект также одобрен Советом Федерации.

О том, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения контракта о прохождении военной службы, сообщалось 20 мая. Как отмечалось в пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам.

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