Ветеран «Альфы» оценил отмену возрастного предела для контрактников в России

Член Ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов в среду, 25 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

По его словам, это целесообразное решение, так как оно дает возможность желающим людям, в некоторых случаях имеющим боевой опыт, трудоустроиться и реализовать патриотический настрой и карьерные амбиции.

«Решение увеличивает и военный потенциал российской армии, а чем он больше, тем выше гарантия мира. Психологически устойчивее люди после 40 лет. Это имеющие жизненный опыт люди, он более спокойны и уравновешенны и менее подвержены стрессу. Они отдают себе отчет в том, куда они идут и что такое военная служба», — заметил Попов.



Он также напомнил о льготах, положенных военным пенсионерам. Среди них — отсутствие обязательства платить налог на автомобиль, бесплатный проезд в общественном транспорте.

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По мнению Попова, обеспечение в российской армии достаточно хорошее, а значит, контрактники могут рассчитывать на достойную заработную плату.

Ранее в этот день данный законопроект сразу в трех чтениях приняла Госдума. Совет Федерации, в свою очередь, одобрил проект закона. Документ поступил на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Один из авторов документа, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пояснил, что сейчас первый контракт о прохождении военной службы заключают граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Помимо Картаполова, автором документа выступил первый замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов.

По мнению разработчиков инициативы, отмена верхнего возрастного предела поспособствует привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на военную службу по контракту, в том числе в сфере медобеспечения, связи и инженерии.

О том, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения контракта о прохождении военной службы, сообщалось 20 мая. Как отмечалось в пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам.