Эндокринолог предупредила о поражении щитовидной железы при COVID-19

Клетки щитовидной железы повреждаются при коронавирусе. Такое заявление сделала в среду, 25 мая, директор Института клинической эндокринологии, заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина в беседе с «Газета.Ru».

Трошина отметила, что повреждение клеток приводит к нарушению функций щитовидной железы и развитию гипотиреоза.

Она уточнила, что под воздействием коронавируса клетки щитовидной железы подвергаются процессам деструкции, а именно — разрушаются, буквально «рвутся» или подвергаются атаке биологически активных агентов — цитокинов, которые в огромном количестве вырабатываются в организме человека при так называемом цитокиновом шторме.

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По ее словам, именно разрушение ткани в последующем приводит к нарушению функций щитовидной железы, затем развивается подострый тиреоидит де Кервена — негнойное воспаление щитовидной железы, возникающее после перенесенных инфекций.

Она обратила внимание на то, что на фоне коронавирусной инфекции количество пациентов с такими воспалениями возросло.

По ее словам, течение болезни имеет несколько фаз: сначала появляются признаки тиреотоксикоза — повышенной функции щитовидной железы, затем развивается гипотиреоз — пониженная функция, недостаток гормонов.

Ранее в этот день стало известно, что большая часть территории России находится в районах природного дефицита йода, из-за чего среди граждан высок риск получить заболевание щитовидной железы под названием эндемический зоб, которое чревато серьезными осложнениями.