Путин назначил генерал-майора Куренкова на должность главы МЧС России

Президент России Владимир Путин 25 мая назначил генерал-майора Александра Куренкова на должность главы МЧС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«…назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — сказано в подписанном президентом указе.

23 мая сообщалось, что в верхнюю палату парламента РФ поступило представление президента России по кандидатуре нового главы МЧС. Позднее стало известно, что глава государства на эту должность предложил тогдашнего помощника директора Росгвардии Куренкова.

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Генерал-майор Куренков ранее проходил службу в Федеральной службе безопасности и Федеральной службе охраны, а затем в Росгвардии.

Пост временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ с 10 сентября 2021 года занимал Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября.