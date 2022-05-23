В Совфеде рассказали о внесении кандидатуры Куренкова на пост главы МЧС

Президент России Владимир Путин предложил Александра Куренкова на пост главы МЧС страны. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал «Известиям» источник в Совете Федерации, добавив, что рассмотрение его кандидатуры состоится 24 мая.

«Да, всё произойдет. Завтра комитеты будут рассматривать его кандидатуру», — рассказал он.

Ранее в этот день глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что в верхнюю палату российского парламента поступило представление президента РФ по кандидатуре нового главы МЧС.

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При этом Клишас не уточнил имя кандидата. По предварительным данным, речь идет о нынешнем помощнике директора Росгвардии Александре Куренкове.

Пост временно исполняющего обязанности главы ведомства с 10 сентября 2021 года занимает Александр Чуприян.

Чуприян сменил на посту Евгения Зиничева.

Зиничев при трагических обстоятельствах погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.