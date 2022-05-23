Президент России внес в Совфед кандидатуру на должность главы МЧС
В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина по кандидатуре нового главы МЧС России. Об этом 23 мая в Telegram-канале сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Представление в Совет Федерации на нового главу МЧС от президента России поступило. Профильный комитет — по обороне и безопасности. Будет рассмотрено в сроки и в порядке, предусмотренном регламентом палаты», — рассказал он.
Имя кандидата он не уточнил.
Пост временно исполняющего обязанности главы ведомства с 10 сентября 2021 года занимает Александр Чуприян.
Чуприян сменил на посту Евгения Зиничева.
Зиничев при трагических обстоятельствах погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.