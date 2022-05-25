Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назначил генерал-майора Куренкова на должность главы МЧС России
Мир
В Кремле прокомментировали смену риторики западных СМИ по отношению к РФ
Политика
ГД приняла в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для контрактников
Общество
В Рособрнадзоре исключили влияние выхода из Болонской системы на формат ЕГЭ
Общество
Попова заявила об отсутствии необходимости прививаться от оспы обезьян
Мир
Захарова назвала ослабление Евросоюза негласной целью США
Экономика
Еврокомиссар назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности
Экономика
Кофейни Starbucks может купить кувейтская Alshaya Group
Мир
ВС России уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич»
Политика
Совет Федерации поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС России
Экономика
В Кремле оценили ситуацию с укреплением рубля

Попова заявила об отсутствии необходимости прививаться от оспы обезьян

Глава Роспотребнадзора Попова заявила об отсутствии необходимости прививаться от оспы обезьян
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 25 мая, что в настоящее время прививаться из-за распространяющейся за рубежом оспы обезьян не стоит.

Поставить точки: обезьянья оспа могла распространиться по всей Европе
Почему истинное количество зараженных может быть выше, чем заявляют агентства в ЕС

«Надо или не надо прививаться сейчас? Не надо. 228 случаев на весь мир с учетом особенностей формирования эпидпроцесса, о котором если я вслух не сказала, то вы всё равно всё понимаете и знаете. Сегодня вовлекать людей, нагружать дополнительно иммунную систему не надо», — сказала она в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что в России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы, пишет «Газета.Ru». Попова также отметила, что на сегодняшний день случаев завоза оспы обезьян в Россию нет.

Реклама

Ранее в среду доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова рассказал, что для оспы обезьян характерно увеличение лимфоузлов. Также она указала на то, что обезьянья оспа характеризуется лихорадкой, сильной головной болью, а также болью в мышцах.

24 мая научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Виталий Зверев сделал вывод, что распространившаяся по Европе вспышка оспы обезьян будет погашена в ближайшее время и не превратится в эпидемию. Также он выдвинул версию, что оспа обезьян могла распространиться по миру из-за утечки из лаборатории. По его мнению, до России оспа обезьян, скорее всего, не дойдет.

20 мая вирусолог Центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Бутенко в беседе с Pravda.Ru рассказал, что летальность вируса оспы обезьян достигает 15% и сравнима со средневековой натуральной оспой, однако инфекция не станет глобальной, как коронавирус. Специалист напомнил, что человечество смогло справиться с оспой благодаря вакцине.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022