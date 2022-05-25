Попова заявила об отсутствии необходимости прививаться от оспы обезьян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 25 мая, что в настоящее время прививаться из-за распространяющейся за рубежом оспы обезьян не стоит.

«Надо или не надо прививаться сейчас? Не надо. 228 случаев на весь мир с учетом особенностей формирования эпидпроцесса, о котором если я вслух не сказала, то вы всё равно всё понимаете и знаете. Сегодня вовлекать людей, нагружать дополнительно иммунную систему не надо», — сказала она в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что в России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы, пишет «Газета.Ru». Попова также отметила, что на сегодняшний день случаев завоза оспы обезьян в Россию нет.

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Ранее в среду доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова рассказал, что для оспы обезьян характерно увеличение лимфоузлов. Также она указала на то, что обезьянья оспа характеризуется лихорадкой, сильной головной болью, а также болью в мышцах.

24 мая научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Виталий Зверев сделал вывод, что распространившаяся по Европе вспышка оспы обезьян будет погашена в ближайшее время и не превратится в эпидемию. Также он выдвинул версию, что оспа обезьян могла распространиться по миру из-за утечки из лаборатории. По его мнению, до России оспа обезьян, скорее всего, не дойдет.

20 мая вирусолог Центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Бутенко в беседе с Pravda.Ru рассказал, что летальность вируса оспы обезьян достигает 15% и сравнима со средневековой натуральной оспой, однако инфекция не станет глобальной, как коронавирус. Специалист напомнил, что человечество смогло справиться с оспой благодаря вакцине.