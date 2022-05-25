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Политика
Совет Федерации поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС России
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Совет Федерации поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС России

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Фото: РИА Новости
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Совет Федерации поддержал кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС РФ. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты российского парламента в среду, 25 мая.

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Как подчеркнула председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Куренков обладает всеми необходимыми качествами для работы на посту главы МЧС, напомнив, что у него многолетний опыт работы в органах безопасности.

Сам же Куренков обозначил свои первые шаги в должности министра.

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«Перво-наперво приумножить, не развалить, разобраться с кадровой работой, сохранить профессионалов и опираться на них», — рассказал он.

Накануне комитеты Совфеда по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике также одобрили Куренкова в качестве нового министра.

О том, что в верхнюю палату парламента РФ поступило представление президента России по кандидатуре нового главы МЧС, рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Позднее стало известно, что глава государства Владимир Путин на эту должность предложил нынешнего помощника директора Росгвардии Куренкова.

Пост временно исполняющего обязанности главы ведомства с 10 сентября 2021 года занимает Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева.

Зиничев при трагических обстоятельствах погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.

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