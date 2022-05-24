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Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Комитеты Совета Федерации во вторник, 24 мая, в ходе расширенного заседания поддержали кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС России.

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В заседании принимали участие комитеты верхней палаты российского парламента по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике.

Сам Совфед рассмотрит его кандидатуру в ходе пленарного заседания 25 мая.

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Накануне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что в верхнюю палату российского парламента поступило представление президента РФ по кандидатуре нового главы МЧС.

Позднее появилась информация, что российский лидер Владимир Путин на эту должность предложил нынешнего помощника директора Росгвардии Куренкова.

Пост временно исполняющего обязанности главы ведомства с 10 сентября 2021 года занимает Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева.

Зиничев при трагических обстоятельствах погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.

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