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В Уральской школе последний звонок прозвучал для одной выпускницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В селе Бакряж Свердловской области прошла торжественная линейка и последний звонок для выпускницы Дарьи Крючковой, которая два года училась в старших классах одна.

Для единственной выпускницы в сельской школе организовали торжественную линейку, последний звонок и школьный вальс.

Девушка осталась единственной ученицей после девятого класса и два года училась одна, поскольку обучавшиеся с ней до этого три девушки решили поступить в колледж.

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По словам выпускницы, иногда на уроках и переменах ей было немного скучно.

«В девятом классе нас было всего четыре девочки. И мы все ушли после окончания. Я подала документы в колледж, но потом забрала их и вернулась в школу. Меня приняли очень хорошо», — рассказала девушка.

Она добавила, что сначала было трудно быть единственной ученицей, но постепенно девушка привыкла.

Как рассказала жительница Урала, после экзаменов она планирует поступать в медицинский институт и получить профессию акушера-гинеколога.

16 мая глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения России рекомендует школам проводить последние звонки в этом году в очном формате. По словам Кравцова, рекомендация касается всех школ России. Выпускные вечера рекомендовано провести 25 июня.

Психолог телемедицинского сервиса «Доктис» Ирина Нарзиева рассказала «Известиям», как помочь ребенку подготовиться к сдаче экзаменов и не дать волнению повлиять на результаты. По ее словам, в сложный для ребенка период самое важное — доверительные отношения и поддержка. Дети должны знать, что, каким бы ни был результат экзаменов, он никак не повлияет на отношения с родителями и их любовь, подчеркнула специалист.

Также она порекомендовала родителям не напоминать ребенку о прошлых плохих результатах контрольных и пробных экзаменов. Вместо этого следует вселять уверенность и подбадривать школьника.

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России пройдет с 26 мая по 2 июля.

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