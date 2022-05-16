Минпросвещения рекомендовало очно провести последние звонки в школах

Минпросвещения России рекомендует школам проводить последние звонки в этом году в очном формате. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это в конце мая. Где-то 25 мая, где-то раньше», — отметил министр.

По словам Кравцова, рекомендация касается всех школ России. Выпускные вечера рекомендовано провести 25 июня.

Как он добавил, завершение учебного года в российской школе без празднования последнего звонка и выпускных вечеров невозможно представить.

В 2021 году последний звонок в большинстве регионов России прошел в очном формате, но ограничений из-за COVID-19 избежать не удалось. Каждый класс отмечал праздник отдельно, а родителей в некоторых субъектах пускали на торжество только при наличии прививки.

В июне 2021 года из-за коронавируса был отменен всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Причиной назвали ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Москве.