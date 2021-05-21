Выпускной ход: как пройдет последний звонок в школах страны

Последний звонок в большинстве регионов России пройдет в очном формате. Об этом свидетельствуют ответы 25 региональных министерств образования «Известиям». Но ограничений из-за COVID-19 избежать все же не удастся. Каждый класс будет отмечать праздник отдельно, а родителей в некоторых субъектах пустят на него только при наличии прививки. Эпидемиологическая ситуация позволяет провести полноценные торжества на улице , где вероятность заразиться коронавирусом невысока, считают эксперты.

Классы не встретятся

В большинстве регионов России последний звонок пройдет оффлайн, но с разными ограничениями по коронавирусу. Такой вывод можно сделать из ответов 25 региональных министерств образования «Известиям». В основном ограничительные меры коснутся участия в церемонии выпускников сразу нескольких классов и их родителей.

К примеру, в Тамбовской области праздник проходит 21 и 22 мая. Большинство школ проведут торжественные линейки. При этом каждая из них может самостоятельно выбирать формат и дату проведения последних звонков. Будут ли родители присутствовать на торжественных мероприятиях, решит руководитель образовательного учреждения. Его решение, в свою очередь, зависит от эпидемиологической ситуации в данной школе , рассказали «Известиям» в пресс-службе управления образования и науки Тамбовской области.

Выпускной ход_1 Последний звонок в средней школе № 376 Московского района в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В Саратовской области мероприятие также пройдет в очном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в министерстве образования региона.

— Малокомплектные школы смогут пригласить обучающихся разных классов, возможно, и родителей выпускников. А в больших школах, где невозможно разместить учеников с учетом социальной дистанции, присутствовать на торжественной линейке смогут только выпускники одного класса и, возможно, их родители. Также в таких школах рекомендуется при необходимости разделить линейку для 9-х и 11-х классов, — процитировала пресс-служба слова и.о. министра образования области Михаила Орлова.

В Свердловской области девятым классам рекомендуют ограничиться торжественными классными часами. Для выпускников одиннадцатых классов предлагается, по возможности, проводить мероприятия на открытом воздухе — на пришкольной территории.

Выпускной ход_3 Театрализованное представление во время последнего звонка в школе № 1252 в Москве Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

«Это позволит встретиться на празднике всей параллелью, а также пригласить родителей. Кроме того, данный формат соответствуют требованиям антитеррористической защищенности», — сообщается на информационном портале области.

В Севастополе родители смогут присутствовать на мероприятии только по предварительной записи, ранее сообщали СМИ.

Внимание к настроению

В нескольких регионах «Известиям» заявили, что при проведении торжественных линеек на территории школы будут усилены меры безопасности. Так, в Удмуртии 22 мая, в день праздника, ограничат продажу алкоголя, каждые три часа будут проводить обход прилегающих территорий школы на наличие посторонних предметов, особое внимание уделят пропускному режиму в здания, проведут дополнительные инструктажи с сотрудниками по действиям при угрозе ЧС.

— Также внимание классных руководителей будет обращено на общение детей в социальных сетях, на их настроения в целом, — сообщили в минобрнауки республики.

Безопасность в школах, конечно, должна быть в приоритете. Главное, чтобы антитеррористические меры не становились слишком жесткими , отметил в беседе с «Известиями» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Выпускной ход_2 Выпускница во время последнего звонка в школе № 1252 в Москве Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Нужно эффективно использовать те средства, которые доказали свою действенность. Усиливать меры контроля и превращать школу в воинскую часть нельзя. Меры безопасности не должны давить на детей, угнетать психику несовершеннолетних, предупредил эксперт.

— Эффективность в обеспечении безопасности в школах показала профессиональная охрана, отметил он. — Хорошие результаты достигаются за счет превентивных мер. К примеру, в Москве показатель превентивности составляет от 30 до 70 %. К сожалению, в регионах он меньше.

Об особом внимании к мерам безопасности «Известиям» заявили и в комитете образования и науки Курской области. Издание направило запрос в Минпросвещения с просьбой рассказать про рекомендации при проведении последнего звонка для школ.

Вход по прививкам

В Ивановской области на торжественные линейки для 11-х классов смогут прийти только те родители, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, сообщили изданию в департаменте образования региона. То же правило будет касаться приглашенных на мероприятие артистов и фотографов. При этом сам праздник будет проходить в очном формате и даже допускается единовременное присутствие различных классов, если линейка организована на открытом воздухе.

Учитывая, что последний звонок во многих школах будет проходить на улице, шанс распространения коронавирусной инфекции значительно снижается, отметил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач иммунолог Владислав Жемчугов.

— Я не вижу предпосылок к скачку заболеваемости из-за школьных мероприятий. Есть такое понятие, как заражающая доза. Это тысячи вирусных частиц, которые должен вдохнуть человек, чтобы его иммунитет не справился, и он в итоге заболел. Поэтому социальной дистанции в 1,5 метра на линейках на открытом воздухе, где есть ветер, более чем достаточно. Можно и ближе стоять. Шансы заразиться на улице в десятки раз меньше, чем в помещении. Более того, на солнце вирус чувствует себя хуже, — пояснил он.

Выпускной ход_4 Выпускники во время последнего звонка в школе № 1252 в Москве Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Относительно мероприятий внутри помещений, где нет принудительной вентиляции, эксперт полагает необходимым разделять классы и проводить праздник в порядке очереди.

— Принимать решение о формате проведения последнего звонка должны директора школ совместно с представителями Роспотребнадзора и эпидемиологами, — подчеркнул он.

Очно, по данным «Известий», планируют провести последние звонки в Вологодской, Московской, Свердловской, Нижегородской и других областях, а также в республиках Коми, Башкортостан, Северной Осетии-Алании, Пермском, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях.