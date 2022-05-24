Психолог дала советы школьникам по снижению стресса перед экзаменами

В конце мая, когда начинаются выпускные экзамены у школьников, для детей и родителей начинается период стресса и тревожности. О том, как помочь ребенку подготовиться к сдаче экзаменов и не дать волнению повлиять на результаты, 24 мая «Известиям» рассказала психолог телемедицинского сервиса «Доктис» Ирина Нарзиева.

По ее словам, в сложный для ребенка период самое важное — доверительные отношения и поддержка. Обычно перед началом экзаменов в семье обсуждаются планы на поступление в вуз и различные сценарии действий по результатам ЕГЭ, в том числе возможность платного обучения, если не получится набрать нужное количество баллов.

«Дети должны знать, что, каким бы ни был результат экзаменов, он никак не повлияет на отношения с родителями и их любовь. Если ученик с самого начала знает, что родители окажут всестороннюю поддержку, примут результаты экзаменов, какими они бы ни были, то к решающему периоду школьник будет более спокойным и уверенным в себе», — подчеркнула специалист.

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Также она порекомендовала родителям не напоминать ребенку о прошлых плохих результатах контрольных и пробных экзаменов. Вместо этого следует вселять уверенность и подбадривать школьника.

Нарзиева указала, что в процессе подготовки к экзаменам необходимо предлагать ребенку свою помощь, например посодействовать в распределении времени. Также можно научить ребенка восстанавливать дыхание при сильном волнении (необходимо сделать два-три глубоких вдоха). Полезными будут слова одобрения: «Я справлюсь», «У меня всё получится» и так далее. Вместе с тем важно прислушиваться к мнению школьника, давать возможность принимать решения.

«При этом не стоит нагнетать обстановку, часто тревожить ребенка, заходя в его комнату с вопросами: «Как дела? Ты готов?» Задачи родителей — обеспечить комфортные условия для подготовки, соблюдение тишины и спокойной обстановки в доме, следить за питанием, которое должно быть полноценным и максимально полезным», — рассказала психолог.

Кроме того, школьнику необходимо на время отказаться от бодрящих напитков — кофе, крепкого чая, энергетиков, так как нервная система и так находится в возбужденном состоянии.

Накануне экзаменов школьник может сильно нервничать, срываться на родных. Родителям необходимо постараться успокоить ребенка и отвлечь его от тревожных мыслей.

Также Нарзиева обратила внимание на важность правильной реакции на результаты экзаменов: независимо от исхода следует поздравить ребенка с окончанием экзаменационного периода и подчеркнуть, какую большую работу школьник проделал и как вы цените это.

«При разочаровании в результатах проявите деликатность. В такой ситуации у детей может появиться фрустрация, тревога о своем будущем, снижение самооценки — «я подвел себя, своих родителей и близких и всех вокруг», — посоветовала эксперт.

Она отметила, что после экзаменационного периода важно дать детям отдохнуть, привести в порядок нервную систему и укрепить здоровье для новых свершений. При необходимости желательна помощь специалиста-психолога или невролога.

Ранее в этот день о способах справиться со стрессом в преддверии экзаменов рассказала преподаватель и эксперт сервиса «СберУслуги» Кристина Федонина. Во-первых, следует понять, по какому принципу ставится оценка за экзамен. Перед ЕГЭ нужно еще раз ознакомиться с критериями, по которым будет оцениваться экзаменационная работа, чтобы разработать свою стратегию решения заданий.

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России пройдет с 26 мая по 2 июля.