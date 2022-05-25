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Эксперты рассказали о буме спроса на загородные дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В крупных городах России зафиксирован бум спроса на загородные дома, дачи и земельные участки. Об этом «Известиям» рассказали эксперты федеральной компании «Этажи».

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На первом месте в рейтинге с самым высоким спросом оказалась Москва, где количество запросов на покупку загородной недвижимости по сравнению с аналогичным периодом апреля в мае выросла в два раза. На втором месте — Ростов-на-Дону, количество заявок на поиск загородной недвижимости в нем выросло на 48%. На третьем — Воронеж, где спрос вырос на 14%.

Далее следуют Екатеринбург (+14%), Красноярск (+10%), Новосибирск (+6%), Тюмень (+5%), Уфа (+4%), Санкт-Петербург (+3%) и Челябинск (+1%). Среди городов с меньшей численностью населения в топе Томск, где спрос вырос на 35%, Саратов (+33%) и Сургут (+17%). Снижение же интереса отмечено в Краснодаре (–11%), Казани (–17%) и Омске (–8%).

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«По сравнению с апрелем в мае интерес с покупке загородной недвижимости в среднем по России вырос на 5%, в фаворитах города, где произошла корректировка стоимости из-за роста объема предложения, появились привлекательные варианты и это разогрело спрос, плюс очередное снижение ипотечных ставок сделало загородную недвижимость более доступной. Цена в этом сегменте более гибкая, поэтому сохраняющуюся разницу в ставках прошлого года легко компенсировать уровнем скидки. В ближайшей перспективе спрос на загородную недвижимость продолжит расти, тем более что истекают сроки действия вкладов с повышенными процентными ставками», — подытожил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Ранее, 11 мая, «Известия» писали, что россияне активно покупают самые дешевые загородные дома и участки. Спрос на такие объекты вырос на 25–30% в январе–апреле 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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