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Спрос на самые дешевые дома и участки вырос на 30%

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Россияне активно покупают самые дешевые загородные дома и участки. Спрос на такие объекты вырос на 25–30% в январе–апреле 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Известиям» руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

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По его словам, стоимость купленных объектов снизилась на 15–20%. Россияне выбирают максимально доступные варианты: средняя цена предложения на рынке по сравнению с прошлым годом сейчас выше на 9%, добавил эксперт.

«Спрос на дешевую «загородку» в марте 2022-го по отношению к марту прошлого года оказался выше примерно на 10–30%», — подтвердила заместитель генерального директора «KASKAD Недвижимость» Ольга Магилина.

Спрос на самые доступные объекты продемонстрировал рост, на более дорогие — снизился, сказала она. Интерес к наиболее недорогим домам и участкам оказался 40–50% выше, чем к прочим, рассказала девелопер.

В этом году некоторые покупатели ищут вариант не только с возможностью высаживания овощей на участке, но и для разведения кур, гусей и других домашних птиц, добавила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Массовая скупка самых дешевых вариантов будет постепенно вести к росту средней стоимости загородного жилья, считает Сауков.

В том числе за счет того, что при покупке в инвестиционных целях эти объекты появятся в продаже с наценкой минимум 10–15%. Кроме того, следует учитывать, что часть доступного предложения формируется сейчас за счет дач и домов, построенных до периода резкого роста цен на строительные материалы, добавил он. Некоторые виды стройматериалов подорожали до 50% за два года, напомнил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всем у дачи: спрос на самые дешевые дома и участки вырос на 30%

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