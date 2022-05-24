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Эксперт объяснил причины укрепления рубля к доллару и евро

Эксперт Бабин объяснил пиком налогового периода укрепление рубля к доллару и евро
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Несмотря на решение Минфина снизить объем обязательной продажи экспортной выручки с 80% до 50% рубль продолжает обновлять многолетние максимумы к бивалютной корзине. Это объясняется налоговым периодом, пик которого придется на ближайшую среду и пятницу, заявил «Известиям» во вторник, 24 мая, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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«На старте сессии рубль резко подорожал, затем ненадолго сдал позиции, после чего продолжил укрепляться. Экспортеры вынуждены продавать большие объемы инвалюты, что усугубляется операциями, связанными с реализацией газа за рубли европейским потребителям. Скорее всего, после окончания налогового периода мы увидим нисходящую коррекцию рубля, которая может начаться уже в ближайшую пятницу. Тем более в предыдущие несколько недель именно в последний торговый день наблюдалась заметная активизация покупателей инвалюты», — отметил Бабин.

Европейская же валюта, как отмечает эксперт, поначалу умеренно дешевела, но утром возобновила повышение, резко ускорившись перед стартом российской сессии. В итоге доллар впервые с марта 2018 года достиг 56,26 рубля, евро установил новый пятилетний минимум на отметке 58,16 рубля.

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«В начале дня американская валюта повышалась, корректируя провал предыдущей сессии. Утром индекс доллара (DXY) стал проседать, резко снизившись незадолго до нашего открытия. В результате был обновлен месячный минимум, но затем DXY отыграл основной минус, теряя сейчас 0,1% немного ниже уровня 102 п.», — пояснил Бабин.

По мнению эксперта, российский долговой рынок продолжит оставаться под умеренным давлением. Нефть также будет испытывать воздействие большой экономической неопределенности и высоких геополитических рисков из-за чего пока не сможет сформировать устойчивую тенденцию.

По оценкам российского Министерства экономического развития на 23 мая, укрепление курса рубля уже дошло до пика. Теперь же, по информации министерства, импорт и потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Там также указали, что главную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля сыграет снижение ключевой ставки Центробанка.

До этого, 21 мая, в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечалось, что вопреки прогнозам курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

Ранее, 19 мая, помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.

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